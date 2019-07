Associazione Marina: mini crociera per diversamente abili Progetto del Dopolavoro Ferroviario di Salerno e dell’Associazione Lume di Agropoli

Dopo la veleggiata per diversamente abili dell’Unitalsi svoltasi in giugno si rinnova uno tra gli appuntamenti più significativi per l’Associazione Marina di molo Manfredi: la mini-crociera in Costa d’Amalfi a bordo delle barche dei soci a beneficio delle persone diversamente abili iscritte al Dopolavoro Ferroviario di Salerno, Associazione presieduta da Francesco Cicalese e all’Associazione Lume di Agropoli.

Così il presidente dell’Associazione Marina, Massimo D’Alessio, presenta l’evento: “Anche quest'anno, per la terza volta, per il giorno venerdì 5 luglio è stato chiesto un atto di solidarietà alla nostra Associazione da parte del Dopolavoro Ferroviario e dell'Associazione ‘Lume’ di Agropoli, per regalare ad un gruppo di ragazzi diversamente abili una giornata di mare da vivere in barca sulla costiera amalfitana. L’appuntamento è per le ore 10 sui pontili della nostra Associazione. La solidarietà riempie il cuore”.