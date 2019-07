Grazie alla Dieta Mediterranea 209 centenari nel salernitano L'ultima ad aver festeggiato il record di 105 anni è la signora Lucia di Agropoli

Sono 209 i centenari in provincia di Salerno. L’ultima ad aver festeggiato il record dei 105 anni è la signora Lucia di Agropoli. È quanto afferma la Coldiretti Salerno sulla base del rapporto Istat 2019 sui “Centenari d’Italia”. A influire positivamente su questo record di longevità è senza dubbio la dieta mediterranea. In Campania gli over 100 sono 1.009, con una netta prevalenza del 77% di donne. In numero assoluto la presenza maggiore è in provincia di Napoli con 518 supernonni, seguita dai 209 del Salernitano, i 114 del Casertano, i 97 dell’Irpinia e i 71 del Sannio. Se si fa riferimento alla proporzione tra numero di abitanti e centenari l’incidenza sulla popolazione residente è dello 0,019%; la media della Campania è lo 0,017%. Pertanto si desume – spiega

Coldiretti Campania – che nelle aree interne c’è una maggiore predisposizione ad una vita lunga. “Soprattutto nelle aree interne la dieta mediterranea non è solo un modello nutrizionale, ma un vero e proprio stile di vita – spiega il presidente di Coldiretti Salerno. Vito Busillo – i centenari che vantiamo in provincia di Salerno vivono quasi tutti nel Cilento, nell’entroterra e conducono

stili di vita sani. Il protocollo d'Intesa che abbiamo stipulato nei mesi scorsi con l'Ordine dei Medici di Salerno nasce proprio per dedicare la massima attenzione alla sana e corretta alimentazione soprattutto tra le giovani generazioni. Da settembre distribuiremo a tutte le scuole la piramide alimentare che può rappresentare un vademecum utile per le famiglie sui corretti stili di vita”.