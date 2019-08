Avverte un malore mentre nuota e muore: choc tra i bagnanti Inutile ogni tentativo di rianimare un 78enne. E' successo sul lungomare di Agropoli

Ancora una tragedia nel mare Cilentano. A perdere la vita un uomo di 78 anni, morto questo pomeriggio intorno alle 17 sul Lungomare di Agropoli. L’anziano avrebbe avvertito un malore mentre si trovava in acqua. Intervenuti i bagnanti e un bagnino ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza della Croce Bianca di Salerno, inutile ogni tentativo di rianimare l'uomo.