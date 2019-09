Perde borsa con 500 euro:ragazzi la trovano e la restituiscono Un operaio sannita temeva di aver perso tutto, e invece due 19enni gli hanno regalato una sorpresa

Magari la normalità sarà quando accadimenti del genere non faranno più notizia, ma un gesto così nobile non può passare inosservato. E' quello che ha visto protagonisti due ragazzi di 19 anni di Roccadaspide e Albanella, che passeggiando sul Lungomare San Marco di Agropoli hanno notato una borsa abbandonata.

All'interno, documenti e circa 500 euro in contanti. I ragazzi non ci hanno pensato due volte e hanno consegnato tutto ai carabinieri, i quali - grazie proprio ai documenti contenuti all'interno - sono riusciti ad identificare e rintracciare il proprietario. Si tratta di un operaio della provincia di Benevento, in vacanza proprio nel comune cilentano.