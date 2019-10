Allarme sicurezza ad Angri, l'appello della Cisl provinciale Il segretario Giovanni Cantalupo: “Serve garantire la sicurezza dell'intera comunità"

E.C.

Giovanni Cantalupo, segretario generale dei pensionati della Cisl provinciale di Salerno, fa nuovamente un appello contro la microcriminalità ad Angri. "Combattere contro la microcriminalità organizzata in una zona di frontiera come Angri è compito difficile e i reati, nonostante i nostri appelli, continuano a destare preoccupazione - spiega Cantalupo - in particolare sono in aumento furti in abitazione o non mancano i danneggiamenti alle auto parcheggiate finanche in centro. Ogni giorno i nostri iscritti ci raccontano delle gravi difficoltà che incontrano passeggiando tra le strade della città, tra le vie del centro cittadino e nel cuore della periferia".

Pur sottolineando come le forze dell'ordine svolgano il loro compito con professionalità e spirito di abnegazione la Cisl Fnp sottolinea che per avere un'azione più efficace occorrerebbe un potenziamento del personale con un aumento di agenti e vigili municipali. Cantalupo, infatti, si rivolge al Questore ed al Prefetto perché si facciano portavoce presso il ministero dell'Interno per l'assegnazione di nuovo personale presso la locale stazione dei carabinieri. Secondo il segretario generale della Cisl Fnp, infatti, bisognerebbe dar vita ad una vera task force tra polizia municipale e le altre forze dell'ordine per contrastare il preoccupante aumento dei reati che ha creato un forte allarme sociale ed un senso di insicurezza sempre maggiore nella cittadinanza in particolare nelle persone anziane.

Cantalupo apprezza e si complimenta con tutte le forze dell'ordine per "l’impegno costante ed il coraggio di tutti gli operatori della sicurezza che quotidianamente a Scafati e in tutta la provincia cercano di fronteggiare questa situazione, spesso con mezzi e dotazioni insufficienti. Per cui è necessario adeguare gli organici e le attrezzature. Occorre perciò rafforzare la vigilanza per assicurare maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini ed agli anziani in particolare. È inutile negare che ad Angri nell’ultimo periodo - conclude il segretario della Cisl Fnp - gli episodi sono aumentati, ma i cittadini non possono essere ostaggio di un alcuni facinorosi che attentano la nostra comunità. L’intera classe politica locale deve decidere di mettere la faccia per ribadire contrarietà assoluta alla criminalità. Magari ragionando anche sull'istituzione di un commissariato di polizia in città".