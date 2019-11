Auto bloccata nel sottopasso allagato Paura ad Angri, sul posto protezione civile e vigili del fuoco per prestare soccorso all'uomo

Le forti piogge e le raffiche di vento hanno messo in ginocchio l’intera provincia salernitana. Strade e parchi sono stati chiusi, mentre, in diverse zone le frane hanno causato veri e propri disagi. La situazione non è delle migliori ad Angri, dove l’acqua ha allagato l’intera cittadina compreso un sottopassaggio, dove un uomo è rimasto bloccato con la sua auto. Si tratta del sottopasso in Corso Vittorio Emanuele, in Zona Scalo Merci. A pubblicare le foto dell’uomo, un giovane cittadino di Angri seduto sul tettuccio della propria auto per sfuggire all’acqua alta, è stata la pagina facebook “Fronte Civile – Stay Angri”. Gli stessi gestori della pagina hanno denunciato quando accaduto, scrivendo: “Strada completamente allagata, bloccata in acqua l'auto di un passante. In poche ore il maltempo ha fatto di Angri una laguna”.

Parole di rabbia anche da parte dei residenti che da questa mattina sono ostaggio della poggia. Tempestivamente sul posto a soccorrere l’uomo sono intervenuti gli uomini della protezione civile e i vigili del fuoco. Il sottopasso in Corso Vittorio Emanuele è già conosciuto in città per la sua pericolosità proprio in caso di piogge.

“Siamo in questa situazione da questa mattina e se continuerà così ci costringeranno a lasciare almeno le zone pedemontane”. Ci raccontano da “Fronte Civile - Stay Angri". Le foto in poco tempo hanno fatto il giro del web.