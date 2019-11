Tornano le luci: Salerno si prepara al boom Si conferma la tendenza degli scorsi anni, presenze solo nei fine settimana

E' pari a 2 milioni e 576 mila euro il giro di affari per la quattordicesima edizione di Luci d'Artista di cui 2 milioni e 250mila euro sono finanziati dalla Regione Campania mentre 316.861 euro arrivano dal comune di Salerno. Nonostante gli investimenti della Regione per portare avanti la kermesse, sembra però non esserci riscontro dalle strutture alberghiere.

Si conferma in linea con gli altri anni il trend di prenotazioni nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere per le prime settimane di Luci d'Artista. Boom di presenze nel fine settimana. I turisti preferiscono restare a Salerno ad ammirare le famose luminarie solo il sabato e la domenica, con massimo un paio di notti di pernottamento. Infatti, dai primi dati comunicati da Confcommercio e dalle strutture alberghiere ed extra alberghiere, i visitatori che arrivano in città per la quattordicesima edizione di Luci d'Artista sono ancora pochi.

L'attesa e le aspettative sono tante per questa nuova edizione curata quest'anno dall'azienda Iren di Torino che torna protagonista dopo il “flop”, così definito dai cittadini salernitani, della ditta francese “Blachere Illumination” e che ha progettato gli eleganti lampadari stilizzati installati sul corso Vittorio Emanuele, il maestoso albero de “La foresta dorata” in piazza Flavio Gioia e gli animali protagonisti nello “Zoo che vorrei” posizionati in villa comunale.

“Non c'è un fortissimo richiamo per questo primo fine settimana. I numeri tenderanno a salire già dall'inizio di dicembre. In genere dall'ultima settimana di novembre e fino a Natale registriamo il pienone. Il mercato di Luci d'Artista è più last minute quindi il turista prenota per una notte o al massimo due”. Questa la prima indiscrezione che emerge da Confcommercio.

Un'andamento che sembra essere confermato dai proprietari delle strutture extra alberghiere salernitane che non registrano ancora, per il momento, una grande affluenza durante la settimana.