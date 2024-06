Calcio a 5, Orrico è il nuovo allenatore della Salernitana Femminile 1970 Pizzicarra: "Ha dimostrato impegno, determinazione ed umiltà"

Dopo la separazione ufficiale da coach Massimiliano Lanteri, la Salernitana Femminile 1970 ha svelato il nome dell'allenatore che guiderà il quintetto granata per la stagione 2024/2025, da disputare come lo scorso anno in serie B. Il presidente Domenico Pizzicara, dopo un’attenta valutazione ed i vari incontri avuti, ha sciolto le riserve affidando la panchina al già vice allenatore Vincenzo Orrico.

"Mister Orrico che lo scorso anno è entrato a far parte della famiglia granata come vice, ha dimostrato impegno, determinazione ed umiltà nel voler accrescere il suo bagaglio di esperienze dando un valido supporto a mister Lanteri", ha detto il presidente Pizzicarra. "Quindi nonostante altre possibili soluzioni, ho deciso, in sinergia con il ds De Santis, di dare l’opportunità ad un giovane allenatore salernitano, di potersi misurare, in prima persona, in un campionato nazionale di serie B, sulla storica panchina granata e sono certo che svolgerà un ottimo lavoro realizzando il progetto sportivo societario. Il prossimo campionato - ha aggiunto il presidente - ci vedrà protagonisti di una serie di rivoluzioni che riguarderanno lo staff tecnico, le atlete ed il modus operandi, riportando al centro del nostro programma lo sviluppo etico del futsal femminile con investimenti importantissimi sull’impiantistica di proprietà. Come amo affermare spesso, il tempo è galantuomo. Un grosso in bocca al lupo a mister Orrico ed al suo staff che a breve verrà ufficializzato. Il meglio deve ancora venire".