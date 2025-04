Screening gratuiti: grande successo per il Lions day a Cava de' Tirreni Effettuata la densimetria ossea con un macchinario MOC

Si è svolto lo scorso sabato 12 aprile, in piazza Duomo a Cava de’ Tirreni, il Lions day 2025, giornata di prevenzione gratuita rivolta alla comunità.

Lo screening

Quest’anno è stato effettuato lo screening della densimetria ossea con un macchinario MOC (mineralometria ossea computerizzata) ad ultrasuoni a secco in grado di misurare in meno di 15 secondi l’indice tramite una rilevazione effettuata sul tallone. In particolare, è stato misurato il BQI (indice di qualità ossea) che poi è stato confrontato, mediante il software fornito, con il T-score (valori di assoluta normalità)

e lo Z-score (classificazione a seconda dell’età) in modo da fornire un’analisi completa dello stato del paziente.

La mattinata di prevenzione è terminata con uno screening su complessivamente 60 persone di cui l’80% di sesso femminile e il 20% di sesso maschile. I visitati sono stati per lo più (il 50%) persone nate tra il 1960 e il 1975, quindi tra i 50 e i 65 anni, a seguire i nati nel decennio degli anni Cinquanta e infine le altre fasce d’età.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione della società “Noi da voi” che ha messo a disposizione l’autoemoteca ed il macchinario e dell’infermiere Luciano Vitiello che ha eseguito ò’indagine. All’esito, Vitiello ha affermato che nella popolazione è risultato un 60% di soggetti con osteopenia, 30% nei limiti della norma e 10% di persone con livelli che necessitano una indagine di secondo livello in quanto molto al

di sotto di quelli accettabili.

Particolarmente apprezzato inoltre il mirabile accompagnamento musicale offerto dagli studenti del Liceo Musicale De Filippis – Galdi.