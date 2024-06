"Pagaiando per il Cilento" apre il cartellone degli sport acquatici Ospiti internazionali per la "traversata" tra Castellabate e Pollica. In programma altri eventi

In cinquanta, con ospiti speciali dal Brasile e dalla Russia, hanno solcato, nel weekend, a bordo di canoe e kayak, le acque cristalline tra Castellabate e Pollica, nell’ambito del raduno turistico internazionale “Pagaiando per il Cilento”, giunto alla 15esima edizione e dedicato al canoista Salvatore Gaudiano, pioniere di questo sport acquatico in provincia di Salerno. L’iniziativa ha aperto ufficialmente il cartellone “Sport Nautico nel Cilento”, che vedrà protagonista nelle prossime settimane il Nuoto di Fondo.

Le associazioni salernitane di kayak, capitanate da Gianni De Luca, con il supporto locale del Circolo Nautico Punta Tresino e del suo responsabile organizzativo Giovanni Pisciottano, hanno accolto gli ospiti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero, per poi navigare lungo uno dei tratti di mare più belli della costa campana. Dopo la serata inaugurale all’ “Ancora Resort” di Acciaroli, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, Michele Buonomo di Legambiente ed il direttore del Museo Vivo del Mare di Pioppi, Valerio Calabrese, la carovana dei partecipanti si è messa in mare, con l’immancabile tappa all’isolotto di Licosa e con una visita finale proprio al museo del mare.

“È stato un piacere accogliere così tanti partecipanti e vedere la passione per la canoa ed il kayak unirci in questo splendido angolo d'Italia. - hanno commentato Giovanni Pisciottano e Gianni De Luca -. La partecipazione internazionale e l'interesse crescente dimostrano l'importanza di questi raduni non solo per promuovere lo sport, ma anche per valorizzare le bellezze naturali del Cilento. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento e siamo già pronti a lavorare per le prossime edizioni”.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI EVENTI

A seguire, nei giorni 29 e 30 giugno, le acque di Castellabate saranno solcate dai nuotatori, pronti a competere in un percorso che mette in risalto la straordinaria bellezza del litorale cilentano. Il Circolo Nautico Punta Tresino e il Centro Sportivo Educativo Nazionale hanno organizzato una gara internazionale di nuoto in acque libere che si terrà sabato 29 giugno (ore 17.30, partenza della prima gara) nello specchio d’acqua antistante la frazione Lago. In gara dagli Esordienti ai Master su distanze che variano dai 200 metri al miglio marino (1852 m). La prova regina del weekend sarà la “Gran Fondo di Nuoto in Acque Libere” nel Golfo di Castellabate, una gara di 15 chilometri che si terrà domenica 30 giugno (inizio ore 7) con partenza da Baia Arena di Montecorice ed arrivo alla frazione Lago, dopo aver nuotato nel cuore dell’area marina protetta. Contestualmente, nella stessa giornata, il Comitato Regionale Campania del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con il Centro Zona C.S.I. Cilento, la Polisportiva “AquAria” A.P.D. e il Circolo Nautico Punta Tresino, ha organizzato la prima edizione del Campionato Nazionale di Nuoto in Acque Libere. Le categorie spaziano dagli Esordienti ai Master su distanze che variano dai 400 ai 3000 metri. Il campo di gara sarà allestito sempre nella frazione Lago.

Il Nuoto di Fondo tornerà, infine, ad essere protagonista nel weekend del 6 e 7 luglio con le gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino in collaborazione con l’Asd Peppe Lamberti Nuoto Club. Sabato 6 luglio (partenza ore 10) si parte con la Mezzofondo di 3000 metri con partenza ed arrivo dalla spiaggia tra lo stabilimento balneare La Pagliarella ed il Residence La Perla Bianca. Nel pomeriggio, poi, alle 18, la prima giornata di nuoto si chiude con il Mezzofondo Sprint (1852 m). Il programma termina domenica 7 luglio (partenza ore 10) con la “Traversata a nuoto del Golfo di Castellabate” di 5000 metri con partenza dallo specchio marino antistante il porto di San Marco di Castellabate ed arrivo alla frazione Lago.

Infine, domenica 14 luglio spazio alla pallanuoto giovanile con un torneo che si terrà in località Lago con il coinvolgimento della Dream Team Salerno ed altre società sportive.