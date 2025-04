Napoli trionfa in Provincia, Noi Moderati: "Il Pd inizia a perdere consensi" L'analisi del gruppo di centrodestra: "Grazie a Rinaldi per aver condotto una campagna autorevole"

“Il sistema inizia a scricchiolare. Nonostante le elezioni di secondo livello, che hanno chiamato al voto solo sindaci e consiglieri comunali della provincia, il dato che emerge non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Il candidato del PD Vincenzo Napoli ha perso consensi e questo è un dato innegabile”. Così Luigi Cerruti, coordinatore provinciale di Noi Moderati Salerno, all’indomani delle elezioni per il rinnovo della carica di presidente a Palazzo Sant’Agostino.

“Siamo di fronte a un sistema elettorale che vogliamo superare. La legge Del Rio mortifica i comuni e gli amministratori, ma oggi più che mai occorre riportare al voto i cittadini, dare a loro la possibilità di scegliere da chi farsi rappresentare”, - ha aggiunto il coordinatore Cerruti. E ancora: “Il mio sincero ringraziamento ai consiglieri di Noi Moderati che, compatti, si sono recati al voto e hanno sostenuto il nostro candidato presidente Giuseppe Rinaldi. Avevamo stimato una previsione del 30%, guadagnare il 5% è stata una vera impresa in una fortezza costruita sulle menzogne. Abbiamo uomini e donne validi su tutto il territorio, bisogna usare lo stesso criterio per ogni appuntamento elettorale, nel segno del rispetto così come tutti abbiamo messo in campo - ha aggiunto - Inizia una nuova era, saremo in grado di scrivere pagine di impegno concreto”.

Sulla stessa linea il coordinatore regionale Gigi Casciello: “La vittoria scontata del centrosinistra alla presidenza della Provincia di Salerno, arrivata solo grazie alla legge Del Rio che ha sottratto il diritto di voto ai cittadini, conferma il calo di consensi del sistema deluchiano al quale sarebbe andata sicuramente peggio se fosse già ufficiale l’impossibilità e l’illegittimità per il presidente uscente della Regione di correre per il terzo mandato. Al neo presidente Enzo Napoli vanno i nostri auguri ma con la triste percezione che il sindaco di Salerno sia stato indicato per dare continuità a una gestione interrotta dalla magistratura per accuse gravissime all’ex presidente di Palazzo Sant’Agostino, Franco Alfieri. E la provincia di Salerno ha bisogno di tutto tranne di una continuità alla gestione Alfieri - ha aggiunto -. Al candidato presidente del centrodestra, Giuseppe Rinaldi, i nostri ringraziamenti per aver condotto una campagna elettorale difficile e autorevole con un risultato eccellente che apre prospettive sempre più confortanti per il centrodestra anche in provincia di Salerno dove il sistema di potere deluchiano è in pieno declino”.