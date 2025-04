Provincia di Salerno, il Pd riparte da Enzo Napoli: "Emozionato per l'incarico" A Palazzo Sant'Agostino la conferenza stampa con Piero De Luca e Enzo Luciano

"Ringrazio i tanti amministratori che hanno voluto esprimere il loro voto a mio favore. Ne sono lusingato ed emozionato. Il mio modello di governo sarà un modello decentrato. I vari amministratori, che mi piace definire i sismografi del territorio, consapevoli dei loro territori e degli aspetti che riguarda le loro comunità, avranno massima autonomia di governo e di proposta. Io mi riservo il ruolo di coordinare e razionalizzare l'insieme delle iniziative. Abbiamo opere da portare a termine, si lavorerà con attenzione e scrupolo. Ringrazio Giovanni Guzzo per il lavoro svolto in questi mesi. Sono fiducioso che le cose possano andare avanti con tranquillità e serenità". Così il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha commentato l'elezione a presidente della Provincia.

Il Partito Democratico e il centrosinistra si confermano alla guida di Palazzo Sant'Agostino dopo la chiusura traumatica dell'esperienza targata Franco Alfieri.

Al fianco del neo-eletto presidente, in conferenza, anche il segretario provinciale Dem, Enzo Luciano: "Abbiamo dimostrato che la nostra comunità è una comunità coesa, fatta di amministratori capaci, competenti, seri. La comunità si è stretta intorno al candidato Vincenzo Napoli sostenendolo con un risultato convinto e convincente. La nostra comunità, anche indipendentemente dalla scelta del candidato, nel momento in cui individua un candidato, poi lo sostiene in modo convinto".

Non è mancato il supporto del deputato del Partito Democratico, Piero De Luca: "È una grande soddisfazione l'elezione di Vincenzo Napoli a presidente della Provincia di Salerno. È una figura di grande spessore, autorevolezza, che saprà guidare la squadra dei consiglieri provinciali in modo serio, portando avanti i grandi progetti di investimento che sono già in corso. Abbiamo circa 500 milioni di euro di interventi, nell'ambiente, nel risanamento dei corpi idrici superficiali, nella viabilità a sostegno soprattutto dell'aeroporto Salerno-Costa Amalfi, nelle scuole, il masterplan dal Cilento all'Agro Nocerino Sarnese fino a Salerno Sud. Progetti e investimenti importanti che devono andare avanti con una guida solida, autorevole, come quella di Vincenzo Napoli", le parole del parlamentare salernitano.

"Il Partito Democratico - ha aggiunto De Luca - si conferma la forza più radicata in questa provincia e il centrosinistra è maggioranza, grazie alle positive azioni amministrative che abbiamo messo in campo nell'interesse dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori in questi anni. Era indispensabile assicurare una guida solida alla presidenza della Provincia di Salerno in un momento di grande turbolenza da un punto di vista nazionale ed internazionale. Abbiamo un governo che sta tagliando fondi al Mezzogiorno, tagliando fondi sulle infrastrutture, tagliando fondi ai comuni. Solo in questa provincia sono stati cancellati 14 milioni di euro nei prossimi anni per comuni e province. E' un governo - ha concluso Piero De Luca - che sta rallentando e insabbiando il Pnrr che prevede il 40% di investimenti, soprattutto nel Mezzogiorno, con investimenti nelle scuole, nelle case ospedali e comunità, negli asili nidi, nelle residenze universitarie, che rischiano di saltare per l'incapacità e l'adeguatezza di questo esecutivo".