Salernitana, Breda esonerato al Mary Rosy: Marino atteso nel pomeriggio Il tecnico siciliano in viaggio per raggiungere il centro sportivo

La comunicazione dell’esonero a Roberto Breda come allenatore della Salernitana è arrivata mentre il tecnico trevigiano era già al Centro Sportivo Mary Rosy. La bandiera granata era pronta a dirigere la ripresa in vista della sfida con il Sudtirol prima dell’annuncio del divorzio. Breda ha incassato l’abbraccio dei calciatori presenti prima di andare via.

La Salernitana ora attende Pasquale Marino. Il tecnico siciliano, 62enne, sarà il nuovo allenatore. In questi minuti è in viaggio per raggiungere Salerno. Attese le comunicazioni ufficiali in questi minuti. Marino ha vinto il ballottaggio dopo la volontà di Beppe Iachini di aspettare la Sampdoria. Alle ore 17:30 è in programma la seduta di allenamento con i calciatori che stanno andando via per poi ritornare più tardi.