Le Luci d'Artista diventano un racconto con l'app Le mappe cartacee e i pannelli informativi forniscono dettagli sull'evento attraverso quattro voci

Il sistema di fruizione delle Luci d’Artista è basato su uno storytelling immersivo che consente di caratterizzare la visita della città e dell’evento con schede approfondite e voci narranti.

L’app, le Mappe cartacee e i pannelli informativi, installati sul sistema di illuminazione urbana, forniscono dettagli sull’evento e sul patrimonio artistico e culturale di Salerno. Il racconto fiabesco delle installazioni è attivo attraverso le voci dei quattro personaggi chiave: per il Mito la Sirena, per il Sogno il Leone, per il Tempo il Pinguino e infine per il Natale l’Angelo. L'obiettivo è quello di coinvolgere sia gli adulti ma soprattutto i più piccoli.

Attraverso l’app, è possibile leggere sulla mappa e sui pannelli, i QrCode, prodotti per ciascun tema (4) e ciascuna opera (40), che richiamano podcast audio, per ricevere informazioni aggiuntive sui nomi delle installazioni, sugli artisti, sulle location e conoscerne caratteristiche tecniche aggiuntive.

Nello specifico per i disabili, con la collaborazione delle sezioni salernitane dell’UCI, Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti e dell’Ente Nazionale Sordi, si è implementato negli anni il sistema di fruizione delle Luci d’Artista a loro dedicato, con la geolocalizzazione delle opere e con file scaricabili dall’app e dal web:

• Pillole AUDIO con il racconto spaziale di descrizione dei temi e di tutte le opere per i ciechi.

• Pillole VIDEO con la narrazione delle opere tradotta nel linguaggio dei segni per i sordomuti.