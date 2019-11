La provocazione dei pensionati della Cisl:una tessera a Grillo “Ci vuole togliere il voto, così vedrà i sacrifici di chi non arriva a fine mese”

“Siamo pronti a donare una tessera della Fnp Cisl Salerno a Beppe Grillo. In questo modo vorremmo fargli capire che i pensionati, quelli a cui lui vorrebbe togliere il diritto di voto, sono il motore di questa Italia e fanno enormi sacrifici per arrivare a fine mese". La provocazione arriva da Giovanni Cantalupo, segretario generale dei pensionati salernitani della Cisl, in risposta al leader del Movimento Cinque Stelle che aveva ipotizzato la revoca del diritto di voto agli anziani nei giorni scorsi.

“Vorremmo Grillo come nostro iscritto per portarlo dai pensionati salernitani, con il 50% di loro che vivono con pensioni al di sotto della soglia di povertà non raggiungendo nemmeno i 1.000 euro. Vorremmo fargli capire che non è una questione di diritto di voto, ma che questo Paese si regge ancora sugli enormi sacrifici delle passate generazioni e che c'è qualcuno invece che deve ancora dimostrare di aver fatto qualcosa di concreto”.

Una questione che Cantalupo non vuole assolutamente far passare inosservata. "Ci siamo sempre battuti contro la rottamazione degli anziani e lo continueremo a fare", ha detto. "Grillo venga tra i nostri iscritti, tocchi realmente quello che vediamo quotidianamente anche noi. Così prima di ipotizzare di togliere il diritto di voto agli anziani ci penserà bene. Abbiamo atteso tanto che parlasse”, conclude Cantalupo.