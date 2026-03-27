Potenza-Salernitana, i convocati di Cosmi: defezione dell'ultim'ora Sono ben cinque le defezioni per Cosmi che recupera Quirini e Carriero

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 22 calciatori per la sfida Potenza-Salernitana, in programma domani alle 14:30 allo stadio Alfredo Viviani, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Da registrare i rientri di Quirini e Carriero, quest'ultimo di nuovo in lista dopo l'accoglimento del ricorso presentato dal club granata e discusso in giornata dalla Corte sportiva d'appello. Niente da fare per Golemic, Arena, Brancolini e Inglese. A sorpresa fuori anche Antonucci: il trequartista è fuori per una fastidiosa lombalgia.

Di seguito, la lista dei convocati per Potenza-Salernitana:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca, 95 Barzagli*;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.