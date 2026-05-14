Salernitana, a tutto Cosmi! Esultanza e carica: "Non ho paura di nessuno" La partita vibrante dal tecnico: dalla giacca che vola alla corsa sotto la Sud. "Ora sarà guerra"

Una partita da perdere la voce. Serse Cosmi ne conserva ancora per lasciare forte il proprio messaggio in conferenza stampa. “Io con questa gente non ho paura di nessuno. Bisogna andare in trenta a fare la guerra, giocando undici contro undici”. Un grido d’orgoglio al termine di 180’ che hanno lasciato sensazioni contrastanti ma anche permesso alla Salernitana di staccare il pass per il turno successivo. Col fiatone, con la paura finale, prima del gol di Achik che ha scacciato via le paure e ha permesso alla squadra di far festa con l’Arechi.

La partita di Cosmi

Si ripartirà proprio dal Principe degli Stadi, pronto ad un nuovo bagno di folla domenica per il primo atto dei quarti di finale che si preannuncia rovente. Cosmi ci arriva con i primi segnali di stanchezza di una squadra però a sua immagine e somiglianza. Gli input del tecnico sono forti, roboanti. Nel secondo tempo esplode togliendosi la giacca per i tanti errori tecnici di Achik. Soffre quando Heinz rimette in discussione il discorso qualificazione. Poi esplode al momento del gol di Achik. Corsa liberatoria sotto la Curva Sud Siberiano, il cuore alla tifoseria, poi la mano sul petto. Un carico di adrenalina dal quale ripartire. “Ma voi pensate che Ascoli, Brescia, Catania, Ravenna sono imbattibili? I limiti ce l’hanno tutti. Se non ne avevano avrebbero vinto il campionato. Fateci giocare e capiremo quali sono i nostri limiti e quali sono i loro. Ve lo dico fra sette giorni, non c’è tanto da aspettare”.