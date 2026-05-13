Salernitana-Casertana 1-1, Coppitelli: "Il cinismo granata è stato decisivo" Il tecnico dei falchetti: "Ci abbiamo creduto perchè gara alla pari. C'è rammarico"

Federico Coppitelli ha commentato Salernitana-Casertana 1-1: “Abbiamo ripetuto la gara dell’andata. Dispiace tanto, c’è rammarico. Lì furono gli episodi a decidere. All’Arechi abbiamo fatto un primo tempo importante, poi i cambi ci hanno dato freschezza, segnale di un gruppo forte. Ci abbiamo provato, più di questo non potevamo. A fare la differenza è stato il cinismo della Salernitana: quattro gol subiti hanno fatto la differenza. Dopo il gol di Heinz ci abbiamo creduto perché stavamo bene in campo, sapevamo di poter incidere. Dispiace tanto. Questa era la sfida più lunga, complessa, equilibrata. Ora c’è una nuova fase: le big del nostro campionato e Ascoli e Brescia sono favorite.

Il mio futuro? Voglio smaltire la delusione e poi valutare con il club. Arechi? E’ stata una serata agrodolce perché hai sensazioni negative per il risultato ma dispiace tanto”.