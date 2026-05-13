Salernitana-Casertana 1-1, Achik: "Questa squadra tra le più forti dei playoff" Il numero sette: "Il boato della Sud da brividi. In panchina c'è una seconda squadra"

“Siamo la squadra più forte del campionato. L’attacco non ha paragoni con nessuno”. Uomo del destino. Ismail Achik ha commentato Salernitana-Casertana 1-1, con il gol della qualificazione, pesantissimo per tirare un sospiro di sollievo: “E’ stata una gara difficile. Discutere in campo fa parte del calcio. Siamo un gruppo fantastico, al mio gol sono venuti a tutti far festa. Sono davvero felice. Segnare sotto la Sud Siberiano? Anche con il Picerno era successo ma oggi si respirava un’aria diversa, adrenalina e passione. Il boato del gol è stato davvero emozionante”.

Il giudizio si sposta poi sui due risultati su tre a disposizione: “Da una parte avevamo questo vantaggio. Quando poi prendi gol ti sballa tutto. Però avevamo un vantaggio da gestire e il pari ci ha rassicurato”. E quello status di uomo del destino: “Non lo so, però sono felice perché siamo un gruppo fantastico e questa gente che ci sostiene e che merita tante gioie. So che posso avere un minutaggio limitato ma abbiamo una seconda squadra a disposizione”.