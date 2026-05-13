Salernitana-Casertana 1-1, Achik: "Questa squadra tra le più forti dei playoff"

“Siamo la squadra più forte del campionato. L’attacco non ha paragoni con nessuno”. Uomo del destino. Ismail Achik ha commentato Salernitana-Casertana 1-1, con il gol della qualificazione, pesantissimo per tirare un sospiro di sollievo: “E’ stata una gara difficile. Discutere in campo fa parte del calcio. Siamo un gruppo fantastico, al mio gol sono venuti a tutti far festa. Sono davvero felice. Segnare sotto la Sud Siberiano? Anche con il Picerno era successo ma oggi si respirava un’aria diversa, adrenalina e passione. Il boato del gol è stato davvero emozionante”.
Il giudizio si sposta poi sui due risultati su tre a disposizione: “Da una parte avevamo questo vantaggio. Quando poi prendi gol ti sballa tutto. Però avevamo un vantaggio da gestire e il pari ci ha rassicurato”. E quello status di uomo del destino: “Non lo so, però sono felice perché siamo un gruppo fantastico e questa gente che ci sostiene e che merita tante gioie. So che posso avere un minutaggio limitato ma abbiamo una seconda squadra a disposizione”.