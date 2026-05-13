Playoff Serie C, la Salernitana non sarà testa di serie: le possibili rivali I granata conosceranno l'avversario domani mattina alle ore 12:30

Il passaggio del turno ma anche un sorteggio che si preannuncia rovente. Domani la Salernitana conoscerà il suo avversario nei quarti di finale di Playoff Serie C (ore 12:30 sorteggio su Sky Sport). I granata non saranno testa di serie e scenderanno in campo domenica sera all’Arechi. Poi la sfida di ritorno in trasferta mercoledì sempre. La Salernitana potrà pescare una fra Union Brescia, Ascoli, Catania e Ravenna. Decisivo il pari dei giallorossi con il Cittadella dopo lo svantaggio firmato da Vita. Un uno a uno che cambia l’inerzia in casa granata. Le squadre sicure di giocare in casa la gara di ritorno potranno contare su due risultati in caso di parità al termine dei 180 minuti.

Come la Salernitana debutteranno inizialmente in trasferta il Casarano (battuto 0-3 il Renate con un’impresa in dieci), il Lecco (pareggio all’ultimo respiro che elimina il Pianese) e Potenza (in scioltezza sul Campobasso).