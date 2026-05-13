Neonata morta in ospedale a Sarno, il racconto della mamma agli investigatori La Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia

Ha raccontato ai carabinieri di non sapere che fosse incinta e che quel parto finito in tragedia è stato un evento del tutto inaspettato. È uno degli aspetti che emerge dalle indagini sulla morte della neonata, arrivata nella notte già priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. I medici del “Martiri del Villa Malta” hanno tentato di rianimare la piccola per 40 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. La neonata, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, è stata partorita nel bagno di un’abitazione di Terzigno.

La mamma è una 16enne di origini cinesi ma nata in Italia. Durante le fasi del parto, la giovane donna è stata supportata dalla madre che, a sua volta, ha confermato di non essere a conoscenza della gravidanza. Quando le due si sono accorte che la piccola non respirava, hanno tentato una corsa disperata in auto verso l’ospedale di Sarno. Ma il tentativo non è bastato per scongiurare la tragedia. La Procura di Nola ha disposto il sequestro del corpicino per consentire l’autopsia che servirà ad appurare se vi siano responsabilità sul tragico epilogo. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.