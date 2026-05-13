Licenziato direttore La Città, solidarietà dell'Ordine dei Giornalisti Tommaso Siani ha ricevuto una comunicazione via Pec dall'editore

L'Ordine dei Giornalisti della Campania è al fianco di Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno, licenziato dall'editore con una comunicazione via Pec. Caporedattore dal marzo 2019 e direttore dal dicembre 2020, Tommaso Siani ha ricevuto dalla proprietà una lettera in cui si comunica che la decisione è stata presa in seguito al calo dei ricavi pubblicitari, alla contrazione delle vendite e all'aumento dei costi operativi e di gestione. «Siamo e restiamo al fianco di Tommaso Siani, che per sei anni ha guidato il quotidiano di Salerno, e al fianco dell'intera redazione», si legge in una nota