Presunte molestie all'Università di Salerno, l'Ateneo corre ai ripari Messaggio all'utenza: possibilità di segnalare con una mail episodi o comportamenti lesivi

Sono diventate in poco tempo virali le segnalazioni circolate in rete su presunte molestie o comportamenti inappropriati avvenuti nel campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno. Testimonianze che hanno alimentato il dibattito, innescando non soltanto la reazione degli studenti ma anche quella del rettore Virgilio D'Antonio che, con una nota ufficiale, ha ribadito l'impegno dell'Ateneo nel contrasto ad ogni forma di molestia o discriminazione.

L'Università, infatti, ha espresso «con fermezza il proprio impegno per la tutela della persona, richiamando l’attenzione sulle attività e gli strumenti già implementati per promuovere un ambiente universitario rispettoso e sicuro», si legge nella nota stampa. «L’Ateneo ritiene essenziale garantire a studentesse, studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo condizioni di studio e di lavoro fondate sul rispetto della dignità, della libertà individuale e dell’uguaglianza. Ogni forma di molestia, discriminazione o comportamento offensivo risulta incompatibile con i principi della comunità universitaria».

«Nell’ambito del programma “UNISA Pari Opportunità” - anche con il coordinamento della delegata del Rettore alle Pari Opportunità - è stata già finanziata e formalmente approvata l’attivazione di uno Sportello Antiviolenza e di Ascolto, attualmente in fase di realizzazione, che offrirà attività di ascolto, supporto e orientamento.

UniSA sta inoltre procedendo:

- all’adozione del Regolamento in materia di molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro;

- all’istituzione della figura della Consigliera di Fiducia di Ateneo, con compiti di ascolto, supporto e prevenzione rispetto a situazioni di disagio e molestie nei luoghi di studio e di lavoro;

- al potenziamento delle attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità universitaria, con particolare attenzione ai temi della tutela della persona e del contrasto a ogni forma di discriminazione;

-al rafforzamento dei servizi di counseling e supporto psicologico rivolti alla popolazione studentesca e al personale universitario.

Per segnalazioni relative a episodi o comportamenti lesivi della dignità personale è possibile contattare l’indirizzo pariopportunita@unisa.it, nel rispetto della riservatezza e delle tutele previste in materia di privacy.

L’Ateneo continua a investire in attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per promuovere una cultura diffusa del rispetto reciproco».