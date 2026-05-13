Fonderie Pisano, vertice in Comune con Asl: «Prioritaria la tutela del lavoro» Confronto in vista del vertice in programma al Ministero il prossimo 18 maggio

In vista della riunione programmata il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avente ad oggetto la crisi aziendale delle Fonderie Pisano, il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico ha incontrato stamani, a Palazzo di Città, il presidente dell’Asi, Antonio Visconti al fine di seguire gli sviluppi della vertenza per valutare tutte le tutele possibili per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel corso del colloquio è emersa la volontà condivisa di mantenere alta l’attenzione su una questione che coinvolge lavoratori, famiglie e sistema produttivo del territorio.

«Stiamo seguendo la situazione con attenzione e senso di responsabilità, con l’obiettivo prioritario di tutelare i livelli occupazionali», ha dichiarato il presidente Visconti. «Il Consorzio Asi continuerà a seguuire con attenzione l’evolversi del confronto istituzionale, confermando il proprio impegno a sostegno del territorio e delle attività produttive dell’area industriale salernitana».