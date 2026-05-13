Tragedia a Sarno: neonata arriva senza vita in pronto soccorso Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Saranno le indagini dei carabinieri a far luce su di un tragico episodio avvenuto nella notte all'ospedale di Sarno. Dalle prime informazioni raccolte, in pronto soccorso è arrivata una neonata senza vita. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del nosocomio sarnese, per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per provare a ricostruire le ultime ore di vita e le cause di quanto accaduto. La piccola, secondo le prime informazioni raccolte, è arrivata in pronto soccorso con la mamma, pare una ragazza minorenne di origini cinesi residente nell'area Vesuviana. Non è escluso che possa essersi trattato di una gravidanza tenuta nascosta.

La giovane mamma avrebbe partorito in casa, poi sarebbe stata portata con la neonata in una clinica dell'area vesuviana dalla quale è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Al "Martiri del Villa Malta" la bimba è arrivata già senza vita. I medici hanno tentato per 40 di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'autopsia.