Salernitana-Casertana in un Arechi da record: si punta ad un obiettivo Superata quota 17mila unità: il Principe degli Stadi però punta ad un ambizioso 'traguardo'

I numeri sono da capogiro. Salernitana-Casertana farà registrare non solo il record interno stagionale della Bersagliera ma si appresta anche a salire per il momento sul gradino più alto del podio per affluenza allo stadio per una sfida dei playoff serie C. L’ultimo aggiornamento sui dati della prevendita comunicati dal club parla di 17mila tagliandi venduti. Un dato che strappa il sorriso e che permette anche di poter immaginare anche di avvicinarsi sensibilmente a quota 20mila. Per tutti i tifosi ci sarà la possibilità dalle 17:00 alle 20:00 di acquistare il biglietto presso il botteghino 1 dello stadio Arechi.

La carica ultras

Ieri la Curva Sud Siberiano aveva caricato l’ambiente con un messaggio significativo, con tanto di richiesta ai tifosi granata: "Ogni bandiera una storia, ogni sciarpa il nostro cuore. Mercoledì non sarà una partita come le altre: sarà il momento di dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa rappresentano per noi questi colori. Per questo chiediamo a tutti di portare una bandiera, una sciarpa, un vessillo. Vogliamo uno stadio che tremi di passione già prima del fischio d’inizio. Chi entrerà in campo dovrà trovarsi davanti un muro granata, un mare di orgoglio e appartenenza. Non importa se la tua sciarpa è nuova o consumata da anni di trasferte e sacrifici. Non importa se la tua bandiera è grande o piccola. Conta esserci, tutti insieme, uniti sotto gli stessi colori. Coloriamo ogni settore e facciamo sentire il peso della nostra storia, il calore della nostra gente e l’amore infinito per questa maglia. Portate anche i vostri figli, perché il granata non è solo un colore: è un’eredità da tramandare, una fede che vive di padre in figlio. Tutti con i colori al cielo. Per la maglia, per la città, per noi".