Salernitana-Casertana, le probabili formazioni: Cosmi riparte dalle certezze Alle ore 20:45 il secondo atto del primo turno nazionale dei playoff serie C

Secondo atto del primo turno dei playoff serie C. Salernitana-Casertana sarà derby rovente sia in campo che sugli spalti (fischio d’inizio ore 20:45, diretta in chiaro su Rai Sport). Si riparte per gli ultimi 90’, con la Bersagliera che in un Arechi da record stagionale dovrà difendere il prezioso 2-3 strappato al Pinto. Archiviati i rimpianti per il triplo vantaggio cestinato, per gli uomini di Cosmi servirà resistere all’assalto dei falchetti, obbligati a vincere con due gol di scarto per centrare un ribaltone che sarebbe clamoroso.

Le scelte dei due allenatori

Squadra che vince non si cambia. Serse Cosmi decide di non modificare la sua Salernitana. A distanza di tre giorni dall’andata del Pinto, il tecnico della Bersagliera ripartirà dallo stesso undici scelto al Pinto dall’inizio. Nonostante la tagliola della diffida ancora in campo Matino e Tascone (inseguono Berra e Carriero). Conferme per Donnarumna, Anastasio e Golemic per il pacchetto arretrato, così come per Cabianca, Villa e De Boer nella linea mediana. Davanti conferme per il tridente offensivo composto da Ferraris, Lescano e Ferrari. Tre novità invece nella Casertana: Coppitelli non avrà Bentivegna per squalifica e lancia Pezzella. In difesa si rivede Heinz, mentre a sinistra Llano avrà la meglio su Liotti.

Salernitana-Casertana, le probabili formazioni:

Salernitana: (3-4-1-2) Donnarumma, Anastasio, Golemic, Matino, Cabianca, De Boer, Tascone, Villa, Ferraris, Lescano, Ferrari. Allenatore: Cosmi.

Casertana: (3-5-2) De Lucia, Heinz, Rocchi, Bacchetti, Oukhadda, Girelli, Pezzella, Toscano, Liotti, Casarotto, Butic. Allenatore: Coppitelli.