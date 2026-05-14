Playoff Serie C, un allenatore scriverà il destino della Salernitana: i dettagli Attesa per il sorteggio del secondo turno della fase nazionale

La Salernitana si mette comoda ad aspetta. Alle ore 12:00 il club granata conoscerà il suo destino. Nel corso del format “Area C”, oltre a Marco Demicheli e Luca Mastrorilli, ci sarà l'allenatore Fabio Pecchia per sorteggiare il secondo turno della fase nazionale ma non solo. Dalle mani dell’ex Parma dunque passerà il destino dei granata. Il sorteggio sarà live su Sky Sport 24, in streaming sul sito di SkySport.it.

Ne prendono parte le 5 squadre che hanno superato il turno (Ravenna, Casarano, Salernitana, Lecco e Potenza) a cui si aggiungono le 3 squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season (Union Brescia, Ascoli e Catania). Le partite si giocano su andata (17 maggio) e ritorno (20 maggio), con ritorno in casa delle teste di serie. In caso di parità dopo le due partite niente supplementari e rigori ma avanzeranno alla Final Four le teste di serie. Per la Salernitana niente vantaggio del miglior piazzamento e l’obbligo di imporsi in una delle due sfide.