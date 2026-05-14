Salernitana, Rocco Hunt e mercato: tribuna ricca di ospiti all’Arechi Il rapper salernitano presente nel pari prezioso dei granata con tanti addetti ai lavori

Uno sguardo al campo ma anche in tribuna. Via vai di personaggi all’Arechi per Salernitana-Casertana. Pochi minuti prima del fischio d’inizio a far capolino anche Rocco Hunt. L’artista salernitano non ha voluto perdersi uno stadio da quasi 19mila presenze. All’intervallo l’intero stadio ha intonato le note di “Oh Mà”, uno dei successi dell’artista campano.

Non solo spettacolo ma anche addetti ai lavori. Il direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano ha avuto una lunga chiacchierata con il direttore tecnico del Benevento Marcello Carli. Le poltrone dell’Arechi sono state occasione anche per ricongiungere il ds della Cavese Vincenzo De Liguori con il tecnico blufoncè Fabio Prosperi, molto apprezzato da Faggiano. Presente anche il tecnico del Crotone Emilio Longo che si è soffermato a lungo con l’ex direttore sportivo del Catania Ivano Pastore. Spazio poi anche per gli ex calciatori Vincenzo Zito, ora allenatore, e Antonio Schetter, procuratore sportivo.