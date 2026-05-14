"Rischi per l'ordine pubblico": sospesa per 15 giorni attività commerciale Il provvedimento adottato dal Questore e notificato dai carabinieri

Il 13 maggio i Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno notificato al titolare di un esercizio commerciale la sospensione della licenza disposta dal Questore di Salerno. Lo stop all'attività avrà una durata di quindici giorni.

Il provvedimento è il risultato di una serie di controlli condotti nel tempo dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno rilevato la frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia e ritenuti responsabili di disturbo alla quiete pubblica.

Su proposta dello stesso Reparto Territoriale, il Questore ha valutato le condotte riscontrate come pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, adottando di conseguenza la misura della sospensione.