Week end dell'Immacolata a Salerno: pienone per Luci d'Artista Traffico intenso in citta. Attive le navette con partenza dallo stadio Arechi

Primo fine settimana di festa e la città di Salerno registra il boom di visitatori. Dalle 16 di oggi pomeriggio, infatti, sono tantissimi i salernitani e i turisti che si sono riversati per le strade del centro cittadino.

L'obiettivo è quello di trascorrere qualche ora con amici e parenti per vivere insieme la festa dell'Immacolata. Tutti con il naso all'insù per ammirare gli eleganti lampadari luminosi lungo corso Vittorio Emanuele, tanti i bambini che invece giocano a farsi fotografare con gli animali dello "Zoo che vorrei" in villa comunale.

La maggiore attrazione di stasera è il maxi Albero di Natale inaugurato ieri sera in piazza Portanova, dove è numerosa l'affluenza delle persone intente a scattare foto e selfie di ricordo. La piazza è piena anche per la sfilata dell'atelier "Diva Sposa e Cerimonia" che presenta gli abiti della nuova collezione. Un unico filo conduttore e protagonista della serata: il rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un messaggio forte e chiaro, che turisti e cittadini salernitani potranno ascoltare e ammirare tra il tulle, i corpetti, brillantini e abiti da cerimonia.

Per quanto riguarda l'aspetto della viabilità, il notevole flusso di visitatori sta facendo registrare traffico intenso, soprattutto tra le strade principali di Salerno. Primo banco di prova per le navette che partono dallo stadio Arechi, già attive da ieri, e che consentono ai turisti di raggiungere il cuore delle Luci d'Artista.