Coronavirus, altri due pazienti positivi nel salernitano A Vallo della Lucania e Sarno: sottoposti a tampone, sono stati trasferiti all'ospedale Cotugno

Sono nuovamente operative le ambulanze anticontagio dell'Humanitas di Salerno: in serata infatti altri due pazienti sono risultati positivi al coronavirus.

Il primo era ricoverato all'ospedale "Villa Malta" di Sarno: da lì la persona probabilmente infettata (in attesa di conferma definitiva dall'istituto "Spallanzani" di Roma) è stata trasferita al Cotugno di Napoli. Si tratterebbe di una persona originaria della provincia di Napoli, in particolare dell'area vesuviana.

Il secondo paziente (a quanto risulta originario di Agropoli) si trova invece al "San Luca" di Vallo della Lucania, lo stesso dove era stato riscontrato il primo caso di covid-19 in provincia di Salerno. Anche in questo caso, si è reso necessario l'intervento dei sanitari dell'Humanitas per il trasferimento a bordo del mezzo speciale in dotazionr all'associazione.

Con questi ultimi due - su una ottantina di tamponi esaminati in giornata, così come comunicato dalla task force della Regione Campania - diventano quindi tre i casi di coronavirus in provincia di Salerno.