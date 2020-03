Secondo paziente positivo al coronavirus a Cava de' Tirreni Servalli: "Attivati tutti i protocolli previsti, i prossimi giorni saranno di grande importanza"

Sale a 2 il numero dei casi confermati, positivi al Coronavirus, nel comune di Cava de' Tirreni. In serata la Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato al primo cittadino Vincenzo Servalli la positività del secondo paziente al covid19. Il sindaco aveva già informato la cittadinanza di un secondo caso sospetto nel pomeriggio, in attesa dell'ufficialità del tampone.

"Ho appena ricevuto la comunicazione dalla protezione civile regionale che, anche il caso in un primo tempo sospetto, è risultato positivo al tampone per Covid 19. Sono pertanto, allo stato, due i casi nella nostra città. Entrambi sono ricoverati in ospedali della provincia. Ribadisco che tutti i protocolli previsti sono stati già attivati dal Dipartimento di prevenzione. Seguiamo con il massimo rigore le condotte che ci sono consigliate. I prossimi giorni saranno di grande importanza. Vi abbraccio" ha comunicato il sindaco Servalli sul suo profilo facebook. Ieri, la notizia del primo caso di covid19 nella città metelliana: un uomo di 83 anni.