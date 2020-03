Covid19 a Cava de Tirreni: due casi accertati,70 in isolamento Sindaco Servalli: "C'è bisogno del rigoroso rispetto delle regole. Ce la faremo, ne sono convinto"

Un nuovo aggiornamento da parte del sindaco Vincenzo Servalli di Cava de’ Tirreni. Ieri, la conferma di due casi accertati di Coronavirus nel comune salernitano. Pochi minuti fa il primo cittadino ha registrato un video messaggio per mettere al corrente la comunità metelliana sulla situazione in città: “Ci sono due casi di Coronavirus accertati con tampone positivo. Attualmente i due casi sono ricoverati in ospedali della provincia di Salerno. Tutti i protocolli previsti in queste circostanzi sono stati attivati. Tutte le persone che sono entrate in contatto diretto con queste persone sono state poste in quarantena e sottoposte a tampone. Siamo in attesa degli esiti.”

“Oltre questi due casi positivi, abbiamo 70 persone circa per le quali è stato disposto l’isolamento domiciliare obbligatorio per 14 giorni con l’attività di sorveglianza attiva per monitorare il loro stato di salute.” Numero che, come dichiara il primo cittadino, potrebbe anche aumentare.

Intanto l’appello del sindaco alla comunità è sempre lo stesso: “La situazione è abbastanza sotto controllo anche se sono giornate delicate per le quali deve valere per tutti quanti il rigoroso rispetto delle norme imposte: rimanere in casa e uscire solo per ragione strettamente indispensabili. Ce la faremo, sono convito”

Infine, dalle 22 alle 3 di questa notte la frazione Passiano, zona di provenienza di entrambi i pazienti risultati positivi al covid19, sarà interessata da un intervento di disinfezione straordinaria. “Un intervento già messo in atto su tutta la città che abbiamo voluto eseguire nella frazione interessata per dare un elemento di maggior tranquillità alla cittadinanza. Stanotte, mi raccomando, finestre chiuse e no vestiti fuori. Forza Cava e a presto”