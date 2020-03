Primo morto per covid19 a San Valentino Torio: è un docente Il sindaco Michele Strianese: "Domani sarà dichiarato il lutto cittadino"

Non ce l'ha fatta Raffaele Bifulfco, cittadino di San Valentino Torio risultato positivo al coronavirus ad inizio marzo e ricoverato presso l'ospedale Cotugno di Napoli. L'uomo, originario di Terzigno, era un docente e insegnava in una scuola di Torre del Greco. Da qualche anno abitava nel comune salernitano di San Valentino Torio. Le condizioni del docente si sarebbero aggravate negli ultimi giorni, quando la polmonite è diventata ingestibile. Il sindaco Michele Strianese ha comunicato la notizia alla cittadinanza.

"Cari amici,

purtroppo e' venuto a mancare il sig. Raffaele Bifulco, nostro concittadino che combatteva all' Ospedale Cotugno contro questa bruttissima epidemia. Ha lottato ma non ce l' ha fatta. Preghiamo per lui e per la sua famiglia ed uniamoci a loro in questo difficilissimo momento con la preghiera, il silenzio ed il rispetto." Una dolorosa perdita che ha colpito le comunità di entrambi i comuni.

"Per la giornata di domani sara' dichiarato il lutto cittadino per testimoniare vicinanza alla famiglia e per riflettere su quanto sta accadendo. Questa perdita, che ci riguarda davvero da vicino, faccia ragionare chi oggi ancora non rispetta regole e leggi ed espone se stesso e gli altri alla morte...!!! Forse a qualcuno non e' ancora chiaro quello che sta succedendo. Da oggi e fino a domenica sono vietati flashmob e musica sui balconi per rispettare e onorare il sig. Raffaele che ora e' nella gloria dei cieli." conclude il sindaco Strianese.