A Pellezzano controlli con droni: le immagini video dall'alto Il sindaco Francesco Morra ha disposto il monitoraggio per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

Controlli dall'alto per scongiurare assembramenti effettuanto un monitoraggio costante del territorio. Il comune di Pellezzano, in collaborazione con la protezione civile Santa Maria delle Grazie, ha disposto l'utilizzo dei drone per controllare la situazione in questa fase di emergenza Coronavirus. L'obiettivo dell'Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra è evitare che ci siano in strada persone senza un valido motivo. Un metodo che era stato già sperimentato in estate per il controllo antincendio e che è stato riproposto in occasione di questi giorni difficili per l'intero Paese. Ad Ottopagine ed Ottochannel 696 il sindaco ha spiegato i dettagli di questa iniziativa. Nel video che vi proponiamo anche le immagini registrate dal drone durante i controlli.