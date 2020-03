Coronavirus, salgono a dodici i casi a Cava de' Tirreni Aumentano i tamponi positivi nella città metelliana, proseguono i controlli sul territorio

Continuano a salire i casi nel comune salernitano di Cava de' Tirreni, il sindaco Vincenzo Servalli ha aggiornato tramite la sua pagina facebook la comunità della città metelliana. In totale i pazienti risultati positivi al covid19 nel comune sono dodici: "Di questi, cinque, sono dovuti ricorrere al ricovero ospedaliero. Per altri soggetti, già in isolamento domiciliare si è in attesa dell'esito dei tamponi. Anche per questi nuovi casi, si sono attivate le procedure." Un elevato numero di positività che è notevolmente aumentato nel corso degli ultimi due giorni. Una normale conseguenza, come spiegato dal primo cittadino, a seguito una decisione del sindaco Servalli in persona che ha richiesto di effettuare il maggior numero di test possibili.

"Nella giornata di ieri, sono state elevate undici denunce all'Autorità Giudiziaria, sei, da parte della Tenenza dei Carabinieri di Cava e cinque dalla Polizia Municipale, a persone che andavano in giro senza giustificazione. Siamo entrati nel periodo determinante che ci dirà della evoluzione del coronavirus. Mi raccomando." Continuano, dunque, anche i controlli delle forze dell'ordine sul territorio comunale.