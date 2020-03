"Nell'agro nocerino un nuovo focolaio: pronti alla zona rossa" Ultimatum della Regione ai cittadini: rispettate le regole o sarà blocco totale

Ancora gravi criticità nella provincia di Salerno sul fronte coronavirus. La Regione Campania sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione nell'agro nocerino sarnese, in particolare nei territori dei comuni di Pagani, Sant'Egidio Montalbino e Angri. La task force di Palazzo Santa Lucia ha ravvisato la presenza di un altro focolaio di coronavirus, e non si è fatto attendere l'ultimatum: "Si invitano tutti i cittadini ad essere rigorosi nell'osservazione delle ordinanze per evitare la quarantena e il blocco totale degli stessi Comuni".

Insomma: o il contagio resta contenuto rispettando i divieti, oppure la Regione è pronta ad istituire un'altra zona rossa con il blocco totale dei tre territori interessati. L'unità di crisi sta seguendo da vicino quanto accade e potrebbe estendere ulteriormente la quarantena ad altri comuni.

Intanto, l'altro fronte aperto è quello del Vallo di Diano: qui ci sono già quattro comuni dichiarati "zona rossa". Da Napoli si sottolinea che "entrerà in azione una task force a supporto delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di controllare ulteriormente il focolaio che è stato registrato".