Cava: in dono 500 mascherine monouso alla protezione civile La solidarietà di un imprenditore. Altre 300 sono state consegnate al reparto di pediatria

Circa 500 mascherine donate alla Protezione Civile di Cava de'Tirreni, 300 al reparto di pediatria, altre al cimitero e ai vigili urbani. Questi i numeri della generosità di Giuseppe Rainone, imprenditore metelliano e amministratore unico di Dielle stampa. In questi giorni di emergenza, di incertezza e di riflessione, sono tanti i cittadini che si stanno impegnando per aiutare gli altri, anche con piccoli gesti. La voglia di aiutare e sentirsi parte importante di questa emergenza è il motivo che ha spinto l'imprenditore ad acquistare un ingente quantitativo di mascherine monouso, per darle in dono a chi lavora in prima linea per fronteggirare l'emergenza.

"La privazione ci ha fatto riscoprire più umani di quanto noi stessi pensassimo, nelle nostre giornate dense di impegni". Ha dichiarato Giuseppe Rainone che ha già acquistato altre duemila mascherine. "Ho consegnato le prime mascherine al consigliere comunale Canora che si occuperà della distribuzione a coloro che ne hanno più bisogno, a tutte quelle persone che in questi giorni sono in prima linea. Arriveranno in ospedale dove ogni giorno si combatte con la paura e la speranza".