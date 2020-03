"Dammece una mano", mobilitazione in Costiera per i bisognosi Lo staff del Convento Cappuccini di Amalfi ha consegnato ai carabinieri alcuni prodotti alimentari

Il cuore della Costiera Amalfitana per aiutare chi sta attraversando un momento difficile per gli effetti provocati dall'emergenza Coronavirus. Tante le realtà del comprensorio che stanno aderendo all'iniziativa benefica denominata “Dammece una mano”. Questa mattina lo staff dell'hotel Convento Cappuccini di Amalfi ha consegnato ai carabinieri della Compagnia di Amalfi, impegnati anch’essi nei servizi di vicinanza alla popolazione, alcuni prodotti alimentari tra cui pacchi di salumi da un chilo, verdura, frutta e agrumi. Beni alimentari da recapitare al punto di smistamento predisposto dalle autorità comunali, dove vengono poi suddivisi dai volontari che si occupano delle consegne ai bisognosi. Non è la prima volte che la struttura alberghiera partecipa all’iniziativa benefica: già la scorsa settimana avevano donato numerose derrate alimentari, poi consegnate per il trasposto al centro di raccolta ai Carabinieri ed ai volontari della Millenium, anch’essi in prima linea in questo importante servizio comunale.