Covid-19, aumentano i positivi ad Angri: sei solo ieri Tre persone sono ricoverate in ospedale

Cresce il numero dei tamponi positivi nella città di Angri. Dei 30 contagi comunicati nella serata di ieri dall'unità di crisi della Regione Campania, 7 sono legati a persone residenti nella città doriana. A confermarlo è stato il sindaco Cosimo Ferraioli che, con una diretta Facebook, ha fatto il punto della situazione sui casi presenti ad Angri. Il primo cittadino ha spiegato che dei sette tamponi positivi analizzati nella giornata di ieri, uno è relativo a un cittadino che è risultato nuovamente positivo dopo la quarantena. I nuovi casi, dunque, sono sei che si aggiungono agli altri otto presenti in città. Per due persone che erano state contagiate, invece, i tamponi sono risultati negativi. Nel complesso, dunque, ad Angri si registrano 14 casi. Al momento tre persone sono ricoverate in ospedale, mentre tutti gli altri sono in quarantena all'interno delle proprie abitazioni .