Coronavirus, fine dell'incubo per il dottore Antonio Toro L'annuncio del sindaco di Giffoni Valle Piana: il primario di Ortopedia a Sarno è guarito

In una giornata difficile e di grande tristezza per la provincia di Salerno, una buona notizia arriva da Giffoni Valle Piana. Il sindaco Antonio Giuliano ha, infatti, comunicato che il dottore Antonio Toro, primario del reparto di Ortopedia all'ospedale di Sarno, è stato dichiarato guarito dal Covid-19. «Cari giffonesi, finalmente posso darvi una bella notizia in merito all’emergenza Coronavirus: il dottore Toro ha avuto esito negativo dai tre tamponi a cui è stato sottoposto per prassi ed è stato dichiarato clinicamente guarito. In questi minuti sta facendo rientro a casa. A nome mio e dell’intera Città un abbraccio forte a lui e all’intera famiglia per un felicissimo ritorno nella sua Giffoni», il messaggio pubblicato sui social dal primo cittadino di Giffoni Valle Piana.