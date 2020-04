Covid-19, ancora decessi nel Salernitano: muore 76enne di Cava Terza vittima nella città metelliana, il cordoglio del sindaco Servalli

Terza vittima a Cava de’ Tirreni tra coloro che erano risultati positivi al Coronavirus. A perdere la vita questa mattina è stato un 76enne residente nella frazione di San Pietro, già affetto da una patologia oncologica in stato avanzato. L’anziano era ricoverato nell’ospedale di Eboli dove il suo cuore ha smesso di battere. A comunicarlo è stato il vescovo dell'arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, Orazio Soricelli, nel corso della messa celebrata a Monte Castello.

«Un momento di grande comunione per tutta la comunità cavese che si stringe intorno alla famiglia Angrisani per la perdita di Domenico, terza vittima del Covid-19, così come alle famiglie di Antonio Milite e Raffaele Palestra. Anche la nostra città - le parole del sindaco Vincenzo Servalli - paga il suo prezzo per questa terribile pandemia che ci impone il massimo rispetto delle regole per contenere il contagio. Ognuno faccia la sua parte e supereremo anche questa dura prova».

Si allunga, dunque, la drammatica conta dei morti in provincia di Salerno: nelle scorse ore erano deceduti anche un uomo di Polla e una donna di Sala Consilina.