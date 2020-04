Coronavirus, il Vallo di Diano verso l’uscita dalla zona rossa Il provvedimento restrittivo non sarà prorogato. Oggi 15 nuovi casi nel Salernitano

Il Vallo di Diano sta per uscire dalla zona rossa. Nel giorno in cui il numero dei tamponi torna leggermente a salire (15 casi positivi riscontrati oggi nel Salernitano), arriva una buona notizia per la zona sud. Per i cinque comuni della provincia di Salerno (Auletta, Polla, Sala Consilina, Caggiano e Arena Lucana) che erano stati messi in quarantena dal governatore Vincenzo De Luca, infatti, non dovrebbe essere disposta la proroga dell’ordinanza restrittiva. L'indicazione arriva dall’ordinanza numero 33 con la quale l’ex sindaco di Salerno ha prorogato la quarantena per il comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Dall’ordinanza emerge «che il Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Polla, Auletta, Caggiano, Atena Lucana, ha comunicato in data odierna che, sulla base della situazione dell’esiguo numero dei casi positivi ancora sussistenti nei cinque Comuni, “non si ritiene più necessario il rinnovo dell’Ordinanza, considerando che la situazione è in netto miglioramento e che nell’ultima settimana sono stati effettuati circa 120 tamponi per la ricerca del COVID-19, con esito negativo per nuovi casi”».

Nell’ordinanza firmata da De Luca, inoltre, si fa presente che «l’Unità di Crisi regionale, in merito alla situazione epidemiologica relativa ai menzionati Comuni, ha rappresentato di condividere le valutazioni in ordine alla insussistenza, allo stato, di indicazioni per la conferma delle misure restrittive di cui alle citate ordinanze per i cinque Comuni del Vallo di Diano». Dal 15 aprile, dunque, i cinque comuni della provincia di Salerno non dovrebbero rientrare più tra quelli della "zona rossa". Questo, naturalmente, non significa che si potrà uscire dalle abitazioni. Restano in vigore, infatti, le norme anti-Covid che prevedono la possibilità di lasciare l'abitazione solo per validi motivi.