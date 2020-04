Coronavirus, contagi in crescita nell'Agro: arriva l'Esercito L'annuncio del sindaco di Angri: da domani 4 pattuglie in città a supporto dei carabinieri

Con la mancata proroga della “zona rossa” nel Vallo di Diano, il fronte da attenzionare in provincia di Salerno si sposta nell’Agro Nocerino Sarnese. È in quell’area, infatti, che si registrano numerosi contagi, in particolare a Scafati, Nocera Inferiore, Angri e Pagani, città caratterizzate anche da un’alta densità abitativa dove negli ultimi giorni è aumentato il numero dei casi positivi. Proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria e aumentare i controlli, da domani, come annunciato dal sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, sarà distribuito l’Esercito nell’intero Agro Nocerino Sarnese. Ad Angri arriveranno quattro pattuglie che andranno a supportare l’attività dei carabinieri. «Finalmente, dopo un mese dalle richieste, domani sarà presente una rappresentanza dell’Esercito al comando carabinieri di Angri», ha spiegato il primo cittadino nel corso dell’aggiornamento quotidiano effettuato attraverso i social. I soldati saranno operativi dalle 7 alle 20 e la loro presenza consentirà di «controllare in modo capillare il territorio». Ad Angri oggi si è registrato un nuovo caso positivo che ha fatto salire a quota 19 il numero dei contagiati. Nella città doriana, però, oggi si è registrata anche una guarigione di un cittadino che è risultato negativo ai due tamponi.