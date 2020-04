Nove nuovi casi ad Angri, ora si rischia la "zona rossa" Nella città dell’Agro si è passati da 21 a 30 casi, il sindaco teme provvedimenti della Regione

Nove nuovi casi in un giorno ad Angri e nessun nuovo focolaio. Ad annunciare l’amara notizia è stato il sindaco Cosimo Ferraioli che ha usato parole durissime nei confronti di chi ha mostrato «assoluta mancanza di rispetto». Il primo cittadino, inoltre, ha spiegato che l’incremento dei casi positivi potrebbe far scattare l'applicazione di misure restrittive da parte della Regione Campania che potrebbe decidere di mettere in quarantena la città dell’Agro, vietando le entrate e le uscite. «Mi aspetto, e sarebbe una sconfitta per tutti noi, che il governatore possa prendere provvedimenti nei confronti della nostra città, chiudendo Angri. Perché un’impennata che fa passare da 21 a 30 casi positivi senza nuovi focolai ovviamente desta sospetto in chi si occupa della sanità». Ferraioli ha ringraziato la «stragrande maggioranza dei cittadini che è dotata di un grandissimo senso di responsabilità» e ha espresso dispiacere perché «siamo assurti agli onori della cronaca del Covid e questo vanifica tutti gli sforzi».