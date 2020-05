Spiagge a numero chiuso: a Praiano accesso solo ai residenti Misure di contenimento da parte del sindaco Di Martino in attesa di varare un apposito piano

In attesa di varare un apposito piano, il Comune di Praiano ha disposto che le spiagge libere saranno accessibili soltanto ai residenti. La decisione è stata assunta con un'apposita ordinanza dal sindaco Giovanni Di Martino. «L’Amministrazione Comunale ha avviato la redazione di un piano specifico per Praiano, in collaborazione con gli operatori del settore turistico balneare», ha spiegato sui social il primo cittadino che, nel frattempo, ha messo in campo una misura restrittiva per contenere la situazione ed evitare assembramenti in spiaggia. «Al fine di evitare assembramenti e garantire comunque la fruibilità delle spiagge, con ordinanza sindacale n. 24/2020 l’accesso alla spiaggia “Cala della Gavitella” e alla scogliera di “Torre Grado” sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti, ai detentori di struttura abitativa e agli ospiti delle strutture turistico/ricettive del Comune di Praiano. Sono certo della comprensione e della collaborazione di tutti in questa fase complessa e invito tutti al rispetto della regole», le parole del primo cittadino.