Rifiuti in strada anche a Pellezzano: è caccia agli incivili Il sindaco Francesco Morra invita i cittadini ad un maggiore senso civico

"Chi ama il proprio territorio non si comporta in modo irrispettoso trasformando le piazze, le strade e i luoghi di ritrovo pubblico in mini discariche o pattumiere a cielo aperto". Così il sindaco di pellezzano, Francesco Morra, commenta i cumuli di rifiuti trovati nelle ultime ore in strada. Cartoni della pizza, lasciati sulle panchine, birre lasciare vicino agli alberi e rifiuti di ogni genere all'interno di una fontana. Il sindaco, ha già predisposto dei turni serali della Polizia Municipale per contrastare, vigiliare e in caso sanzionare i trasgressori.

"Il decoro urbano rappresenta lo specchio del luogo in cui si vive e ogni sua contaminazione è indice di inciviltà, che incide negativamente sull’immagine del territorio. L’abbandono di rifiuti, quali bottiglie di birra, cartoni delle pizze e il conferimento errato dei rifiuti, nelle piazze e tra le strade del Comune di Pellezzano non offre sicuramente una bella immagine del nostro territorio, che al contrario si distingue per ordine pulizia e decoro urbano. Dunque, l’invito che questa Amministrazione rivolge ai ragazzi del nostro territorio e anche ai gestori dei locali è quello di adottare maggiore senso civico, più rispetto delle regole e soprattutto maggior amor proprio per il territorio in cui viviamo". Conclude, il sindaco Morra