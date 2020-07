Covid, nuovo caso a Cava de'Tirreni: è un giovane Il sindaco Servalli: "E' asintomatico, ha avuto contatti con un positivo di Avellino"

Torna l'incubo Covid-19 a Cava de'Tirreni. Dopo un periodo di lockdown e l'annuncio di una città "covid free", con amarezza, il sindaco Vincenzo Servalli ha dovuto annunciare un nuovo caso in città. Si tratta di un giovane che al momento risulta essere asintomatico e in buone condizioni di salute. Secondo quanto emerso, il giovane si è sottoposto a tampone dopo aver avuto contatti con una persona di Avellino, risultata poi positiva al virus.

"Cari concittadini, abbiamo un caso di Covid-19 nella nostra città. Si tratta di un giovane asintomatico, in buone condizioni, che ha avuto contatti con un positivo di Avellino. I protocolli sono stati attivati. Resta necessario il rispetto di tutte le norme previste e la massima prudenza per poter svolgere le nostre attività". Il sindaco, inoltre, ha ricordato ai cittadini che, "la mascherina può essere evitata all’aperto. Nel senso che è data la facoltà di non portarla all’aperto evitando in ogni caso assembramenti. È obbligatoria nei luoghi chiusi ed in caso di impossibilità a mantenere la distanza fisica".