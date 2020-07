"Nessun nuovo caso di coronavirus a Pellezzano" La smentita del primo cittadino Francesco Morra

Nessun nuovo caso di coronavirus nel comune di Pellezzano. Arriva la smentita del primo cittadino, Francesco Morra:

"Come già indicato nella giornata di ieri - ha precisato il Sindaco Morra - il caso di positività di una dipendente di Centro di riabilitazione di Coperchia, risulta essere sotto controllo, innanzitutto perchè questa signora non è residente nel Comune di Pellezzano, ma in zona Carmine a Salerno dove si è registrato un focolaio di contagi, e in secondo luogo perchè proprio ieri, a seguito dei tamponi effettuati a tutti i dipendenti e i pazienti della struttura, i risultati hanno dato esito negativo. Inoltre, la struttura è stata prontamente sanificata e le attività riabilitative sono state sospese. Quindi, smentisco queste notizie false, che rischiano di provocare solo ingiustificati timori tra i nostri concittadini".

Sempre il Primo Cittadino ha, poi comunicato che allorquando si verificano casi sul territorio ne sarà data notizia attraverso i canali ufficiali dell’ente.